Taxistas piratas ponen en riesgo a peatones

Invasión de banquetas, estacionamientos en lugares prohibidos, irrespeto al paso de cebra y exceso de velocidad, son algunos de los problemas que generan los taxis piratas en la capital.



Aunque no hay datos recientes, la Municipalidad de Guatemala calcula que en 2021 circulaban 1 mil 300 de estos autos en la capital, los cuales proliferaron debido a que los buses dejaron de operar como consecuencia de la pandemia.



Las citadas irresponsabilidades ponen en riesgo la integridad de los peatones, quienes deben bajarse a la calle o avenida porque las aceras están invadidas por estos vehículos.



“Son una amenaza para la seguridad de los pasajeros, pues algunos de los pilotos tienen vínculos con la delincuencia”, indicó Karina Gómez, quien utiliza el servicio y ha sido testigo de los riesgos. Añadió que viaja en esos carros de la zona 6 hacia la 18 calle de la zona 1, donde trasborda para llegar a sus labores en zona 13.



Narró que los choferes conducen a alta velocidad y muchos lo hacen bajo efectos de alguna droga o alcohol: “Se cruzan los semáforos en rojo y maltratan a otros automovilistas”, comentó.



La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de Influencia Urbana (Emetra) aseguró que ha coordinado operativos en puntos de la capital para sancionar a los conductores de este tipo de actividad no autorizada. A pesar de ello, no ha logrado controlar ese negocio ilegal y los usuarios afirman que no han visto tales acciones.



Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de Emetra, detalló que “por medio de una unidad operativa se efectúa la supervisión en diferentes sectores, como en aquellos lugares donde se ha recibido denuncia, precisamente en los que suelen quedarse estacionados y obstaculizan el paso en las banquetas, las entradas y salidas a residencias, además de aquellos espacios en los que la acumulación de carros pueda dejar el área completamente sucia”.



Entre los puntos donde se observan estos problemas están la 6a. avenida A y 18 calle, a un costado de la iglesia El Calvario; 18 calle y 7a. avenida, y 10a. avenida y 18 calle, ambos en zona 1. Durante 2023, se emitieron 500 sanciones a choferes de esos autos particulares, quienes se parquearon sobre el paso peatonal y las banquetas, obstruían y complicaban la movilidad de personas con discapacidad y sillas de ruedas, detalló Montejo.



“Aquellos vehículos que no tienen un registro por parte del municipio reciben, en principio, multas de 500 quetzales que se pueden multiplicar, incluso, hasta la retención del

carro”, aseguró el vocero.