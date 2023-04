Se fortalece comercio entre Guatemala y Ecuador

El intercambio de mercancías entre Guatemala y Ecuador muestra un crecimiento promedio anual de 16.7 por ciento y 16.5 por ciento, respectivamente, en los últimos cuatro años, de acuerdo con un informe elaborado por la Oficina Comercial de la Embajada de la nación amiga.

Las ventas no petroleras del país centroamericano al pueblo andino pasaron, entre 2018 y 2022, de

US $44.5 millones a US $82.5 millones y las de aquel país de US $37.6 millones a US $69.5 millones, se indicó.

“El comercio ha venido creciendo sostenidamente, se ha diversificado y consolidado. Guatemala no es un socio marginal, es un socio importante y, diría, el más importante de Centroamérica”, afirmó Hernán Yáñez, embajador ecuatoriano.

Además, el diplomático consideró que la tendencia mostrada en los últimos años se mantendrá en 2023.

En abril de 2022 entró en vigor una ampliación al Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre ambos países, que estaba vigente desde febrero de 2013 y que inicialmente abarcaba a 614 productos. De esa cuenta, se extendieron las preferencias arancelarias a 160 artículos más de los sectores de bebidas, textiles y confecciones, frutas y elaborados, confites, cuadernos y papel, snacks,

entre otros.

Los pactos entre los dos pueblos para vigorizar sus mercados no son nuevos, en 1890 los dos pueblos signaron un convenio de amistad que contemplaba, entre otros aspectos, la libertad recíproca de comercio y navegación.

Dinámica de interca