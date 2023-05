Remesas crecen 9.7 por ciento en primer cuatrimestre

El acumulado de envío de dinero desde el extranjero, en especial de Estados Unidos, se incrementó de enero a abril de 2023 en US $532.1 millones, 9.7 por ciento más en comparación con el mismo período de 2022, de acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Durante el mencionado lapso del año pasado, las remesas ascendieron a US $5984.8 millones, frente a los US $5452.7 millones de 2022, según la información.

7.5 por ciento es el punto medio proyectado en aumento este año.

Solo en abril las divisas ascendieron a US $1551.4 millones, lo que significó US $35.3 millones más que en el mismo mes de 2022 (US $1516.1 millones).

Remitentes

La población guatemalteca que reside en EE. UU. asciende a 2.8 millones, estima el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). La mayor cantidad vive en los estados de Maryland, Nueva Jersey, Florida, Virginia, Texas y California, así como en la ciudad de Nueva York. En total, en esas regiones suman 1.8 millones, lo que representa el 64.3 por ciento del total, se deduce de los números oficiales.

Contexto

El año pasado, esos fondos cerraron en US $18 040.3 millones, lo que representó un aumento de US $2744.6 millones en relación con 2021 (US $15 295.7 millones); es decir, 17.9 por ciento más.

De esa cuenta, el Banguat proyecta concluir este año con un crecimiento del 6 y 9 por ciento, con un punto medio de 7.5 por ciento (unos US $19 393.3 millones). Esto último equivale a US $1353 millones más que en 2022.