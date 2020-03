Reclusas elaboran prendas para personal médico

“Las empresas no pueden despedir a sus empleados como consecuencia de las medidas anunciadas por el presidente Alejandro Giammattei para la prevención del contagio de coronavirus”, reiteró ayer Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, durante la verificación de cumplimiento de las medidas sanitarias requeridas por el Gobierno en los lugares de trabajo.

Señaló que ante las disposiciones presidenciales no puede haber un solo despido, y cada denuncia es atendida por personal del Ministerio de Trabajo.

Lo que se busca en estos momentos es contener el avance del COVID-19 en el país, insistió.

“Las empresas no pueden obligar a sus trabajadores a tomar vacaciones. “¿Cuáles vacaciones, si tienen que quedar aislados en sus casas, encerrados y no visitar centros turísticos o centros comerciales porque no hay nada?”, enfatizó Sandoval.

Mencionó, como excepción a esta medida, que los trabajadores pueden aceptar tomar vacaciones por voluntad propia y no bajo amenaza. “Puede que la persona se ponga de común acuerdo con la empresa por apoyar y generar estabilidad, porque todos estamos en una situación difícil”,

puntualizó.

Información falsa

Asimismo, el Secretario afirmó que las autoridades notificarán del inicio de un proceso judicial a una persona que difundió información falsa en redes sociales respecto al coronavirus.

“Ya se está haciendo la denuncia para pedir todo el peso de la ley conforme al artículo 342 del Código Penal, porque se trasladó información errónea”, agregó. • AGN