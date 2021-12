Rafael Cuevas Molina, Premio Nacional de Literatura

Recuerdo que a finales del año pasado a muchos nos urgía que llegara el 2021, como si de manera milagrosa todo regresaría a como era antes, a lo que conocíamos como “normal”. No sucedió así. Lo único que nos dio este año, que se acerca a su final, fue la impresión de que la situación ha mejorado y el mensaje de que debemos aceptar y abrazar a la “nueva normalidad”.

Ya tenemos el acelerado cambio en la industria del cine y la televisión, en donde las plataformas de streaming han comenzado a gobernar. Y de a poco, las que eran montañas de contenidos, por momentos se convierten en avalanchas.

En esta, que es mi última columna del año, les comparto lo que más me impactó de lo que tuve oportunidad de ver durante 2021. ¡Salud!



La serie: Mare of Easttown. Desde hace mucho tiempo esperaba una secuencia como esta: personajes reales y dolorosos, historias palpables y escenografías aterrizadas. Y, como en varias ocasiones, Kate Winslet, perfecta.

La vi por moda: El Juego del Calamar. El episodio de los cincos (o canicas) me destrozó. ¿No les asusta la gran cantidad de niños que vieron esta serie?

Me alegro haberte visto en el cine: Dune. Una experiencia única. Tardé días en digerir este monstruo fílmico, pero lo logré. Es espléndida.

Serie vieja en la que encontré consuelo: The Office (UK). La he visto ya cuatro veces, pero este año fue la primera con subtítulos. Y sí, llegué a comprobarlo: Es más estúpida de lo que creía. La amo.

Lo que no es de tu año, no te hace daño y te hace más fuerte: La serie Watchmen, de HBO Max. Una barbaridad. Esta sí es una excepcional serie de superhéroes.



Ojos que no ven, corazón que no siente: La serie Cowboy Bebop, de Netflix. ¿Por qué tocar una serie que es considerada una de las mejores de la historia, en la que a millas de distancia se ve imposible adaptar la complejidad de los personajes, sus movimientos en las peleas y la oscuridad en las historias con mezclas de storytelling pulp, policiaco, western y sci-fi, entre otros.

Deber, no placer: Black Widow. Una gran oportunidad que fue desaprovechada. Tercer strike, estás fuera.

Duele el amor: Scenes from a Marriage. Las actuaciones maravillosas de Oscar Isaac y Jessica Chastain nos presentaron el dolor y la confusión que trae la separación de un matrimonio. Como cantan en Blue Valentine: ¿Por qué le hacemos daño a quienes amamos?

Y la escena musical del año: Carey Mulligan, vestida de enfermera sexy, sale de su carro y camina hacia una cabaña en donde ejecutará el paso final de su plan de venganza, mientras suena una versión en cuerdas de la canción Toxic, de Britney Spears. Esto en el filme A Promising Young Woman. Turbio, pero lindo.



Y en tu caso, estimado lector, ¿qué tal tu 2021?