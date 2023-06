Promueven el consumo de leche y productos lácteos

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitirá una prórroga a los pequeños contribuyentes que deben migrar a la Factura Electrónica en Línea (FEL), pero adolecen de alguna imposibilidad material para realizarlo, anunciaron las autoridades en conferencia de prensa.

Según lo planificado, la totalidad de comerciantes tendría que estar incorporada el próximo 1 de julio al referido sistema; sin embargo, se efectuó un análisis y se concluyó que hay excepciones a tomar en cuenta.

1 de julio vence el plazo para trasladarse al documento tributario electrónico.

“Saldrá una resolución esta semana, en donde se dará una fecha posterior a aquellos que, por imposibilidad material, no puedan estar en la FEL”, indicaron, aunque al momento no han recibido ninguna solicitud a ese respecto, y de acuerdo con la Intendencia de Recaudación, la nueva disposición se aplicará en los casos donde los sujetos obligados carezcan de internet por estar ubicados en área rural o por no ser hispanohablantes, dada su pertenencia a una comunidad indígena; asimismo, por desconocer de la tecnología o ser analfabetos.

Por otra parte, señalaron que dentro de los beneficios de la FEL están el ahorro de costos, ya que no se utilizarán documentos impresos, la aprobación inmediata y confiabilidad de la información.

También destacaron que para ingresar en el mencionado régimen hay que tener acceso a la Agencia Virtual (AV) y estar inscrito en el Registro Tributario Unificado (RTU).