Precariedad caracteriza servicios de salud en Ixcán

Con el fin de que se investigue y deduzcan responsabilidades penales por la posible provocación de 38 incendios forestales y no forestales en el territorio nacional entidades de gobierno presentaron dos denuncias, una colectiva por 37 siniestros y otra individual, en el Ministerio Público (MP).



Una de las diligencias fue interpuesta por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Amatitlán (AMSA), por el fuego en el verte dero ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, el cual ocasionó una alerta generalizada en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, debido a la mala calidad del aire.



Asimismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) interpuso una acusación colectiva por los siniestros registrados en 11 departamentos, en los cuales destaca el 54.4 por ciento (19) ocurrido en Petén, y 16.2 por ciento en Quiché (6), que causaron pérdida de flora y fauna en la región.



Continúa emergencia



Hasta ayer se registraban 61 fuegos en todo el territorio nacional, de los cuales 55 están activos y seis controlados en porcentajes que van del 50 al 95 por ciento, de acuerdo con la Conred.



En ese sentido, la secretaria de la referida institución, Claudinne Ogaldes, se refirió a la no aprobación del estado de calamidad por el Congreso. “Nos afecta bastante porque no podemos acelerar los procesos de compra, una adquisición normal dura tres meses, y la emergencia es ahora, no dentro de tres meses”, aseguró.



También, dijo que van a pedir autorización al Consejo Nacional de la Conred para reordenar el presupuesto del fondo nacional de emergencia, que es de 10 millones de quetzales, para atender la situación actual.