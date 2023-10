Portugal vuelve a los entrenamientos a un triunfo del pase a la Eurocopa

Guadalajara, EFE – El mexicano demuestra que es hoy por hoy el número uno del boxeo, un púgil invencible después de su combate contra el estadounidense Jermell Charlo. A sus 33 años, Saúl Canelo Álvarez sigue buscando rivales que inquieten su corona del peso súper mediano.

El boxeo guarda una larga historia de grandes campeones, nombres ilustres entre los que se ha situado en los últimos años el mexicano. El púgil de Guadalajara ha demostrado una vez más que pocos contendientes le pueden hacer frente.

Su último contrincante fue el estadounidense Jermell Charlo, a quien derrotó sobre la lona del T-Mobile Arena de Las Vegas, frente a más de 20 000 espectadores, un triunfo a los puntos con el que conserva las cuatro coronas del peso súper mediano que puso en juego: las de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Esta fue la victoria número 60 en la trayectoria de más de 18 años del Canelo como profesional, a los que se suman 2 derrotas (contra Floyd Mayweather Jr., en 2013, y el ruso Dmitry Bivol, en 2022), y 2 empates (Jorge Juárez, en 2006, y Gennady Golovkin, en 2017).

El de Guadalajara no quiere parar y busca nuevos retos. Al término de su enfrentamiento con Charlo, declaró: “Demostré en 12 asaltos quién es el mejor; soy un tipo fuerte, ese es el Canelo, no me importa quién será el próximo rival”.

Esa es la incógnita que se cierne sobre el futuro del mexicano. Su lugar en la historia del boxeo es inamovible, pero Álvarez quiere ser más grande. La fecha del 3 de mayo de 2024 se apunta como su

vuelta a los cuadriláteros, aunque ahora hay que buscar rival.

¿Quién será el siguiente?

Esa es la cuestión. Como futuros rivales del Canelo aparecen varios nombres. Uno de los más destacados es el estadounidense, de ascendencia mexicana, David Benavidez, de 26 años, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

Un combate que ilusiona a los seguidores de Álvarez y a su propio entrenador, Eddy Reynoso, que en declaraciones a TV Azteca reconoció que el boxeador es el retador perfecto para su pupilo.

Benavidez, quien debutó como profesional a los 17 años, presenta un historial intachable, con 27 combates en los que ha salido triunfador en todos, 23 de ellos por nocaut. El estadounidense anunció su enfrentamiento el 25 de noviembre contra su compatriota, el excampeón de peso mediano Demetrius Andrade, de 35 años. El ganador tendría vía libre para enfrentarse a Saúl, convirtiéndose en uno de los grandes acontecimientos de 2024.

Además de Benavidez o Andrade, otro nombre que aparece con fuerza como posible rival del azteca es el ruso Dmitry Bivol, dueño del cinturón del peso semipesado (175 libras) de la AMB y el último púgil que venció al mexicano. “Me interesa una pelea de unificación en 168 libras”, escribió el ruso en su cuenta de X (Twitter) antes de la victoria del Canelo sobre Charlo.

Tampoco se descartan otros posibles rivales como el cubano David Morrell o el estadounidense Terence Crawford. Varios nombres para enfrentarse al número uno del boxeo actual. Que pase el siguiente

rival del Canelo.