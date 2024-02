PNC reporta 53 capturas en las últimas 24 horas

Se iniciaron las acciones legales pertinentes contra la empresa que vendió gradas eléctricas defectuosas al gobierno anterior, las cuales serían utilizadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), informó la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega.

Según la funcionaria, no se entiende cómo la Junta Calificadora concedió el contrato a una compañía que no es especialista en el producto. Hace unas semanas, se comunicó que las gradas no cumplen con las medidas que permitan instalarlas en los espacios correspondientes.