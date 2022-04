Piezas creativas y tendencias en The Fashion Games

Oakland Mall fue el epicentro para que cuatro expertos de la moda demostraran sus habilidades, durante cuatro semanas, al armar diferentes looks a través de retos para las diversas ocasiones.

Cada semana, Dana Paola López, Mariela Toledo, Mauricio Samayoa y Natalia Yurrita se enfrentaron a los desafíos con los estilos Avant-Garde Style, Extraordinary urban, Think outside the rack y Matching outfits. La competición final consistía en seleccionar los outfits, para vestir a una familia (mamá, papá, hijo e hija) con prendas de marcas seleccionadas.

Con un desfile de modas en el centro comercial se realizó la gran final, en donde los cuatro fashionistas guatemaltecos presentaron ante los invitados y jueces nacionales e internacionales sus cuatro propuestas de outfits. El evento lo condujo Angie Taddei, del programa Cámbiame el look, de E! Entertainment Television.

“Es un honor apoyar al talento guatemalteco e innovar con estándares de entretenimiento, que permitan a nuestros invitados definir tendencias de estilo con su participación y votos en una competencia de talla internacional”, señaló María José Aragón, gerente de Oakland Mall.

Tadei opinó: “Hay que demostrar el talento guatemalteco y de la industria de la moda internacional”. Por su parte, Alessandra Bregni, ganadora de The Fashion Games 2021 y este año parte del equipo de jueces, expresó: “El ganador se atrevió a jugar con las piezas y también experimentó, tomó en cuenta lo que está pasando internacionalmente en cuanto a las tendencias para aplicar en los desfiles”.

La triunfadora

Natalia Yurrita ganó la competencia y se mostró emocionada, porque expresó que había dejado de creer en su capacidad creativa después de que se retiró un tiempo de la moda. “Reviví, estoy emocionada y me divertí muchísimo”. La diseñadora de modas viajará al Latin American Fashion Summit 2023, la plataforma que reúne lo más destacado de la industria de la región.

“Como ganadora de The Fashion Games, deseo transmitir a los guatemaltecos un espíritu creativo en la búsqueda del constante crecimiento y evolución”, Natalia Yurrita.