Pedro Capó celebra su vida

Foto: Cortesía Guillermo Monsanto.

Las personas que me conocen saben que soy un súper seguidor de Donna Summer (1948-2012). Una historia que comienza temprano en mi vida, el año del terremoto, cuando yo tenía 13 años, que ha llegado fielmente hasta el presente. Como fanático, puedo asegurarles que la Donna sigue viva y dando sorpresas.

El pasado sábado se estrenó, en una de las plataformas de cable por paga, el tan esperado documental biográfico producido por Amanda Sudano y el cineasta Roger Ross Williams. Un conmovedor trabajo acompañado por testimonios, una buena dosis de fotografías inéditas, algunas interpretaciones raras, imágenes familiares e inquietantes revelaciones de abuso. El resto lo fuimos construyendo sus fans en los canales de búsqueda a lo largo de los años.

Para los que nacieron durante y después de los noventa, el trabajo representa un verdadero descubrimiento. El manejo del material expuesto puede llevarlos a la Donna Summer anterior a I will go whith you, al filo del entresiglo. Pero hasta allí. Y quizás sea eso el prurito que ha despertado en algunos críticos el filme. Hay algo que falta y ese material es la Donna Summer que llegó al presente a pesar de

haber muerto en 2012.

Documental sobre la reina Donna Summer.

La música que trabajó en colaboraciones con otros artistas, el tour de Francia, las apariciones en Sex and the city, Los ángeles de Charly, su exitosa presentación en los Nobel de la Paz, Crayons y su apoteósica aparición en vivo con David Foster cantando con Seal y toda esa actividad que en la última década la hizo brillar como mujer madura pero poderosa.

Entiendo que la Donna Summer que vendía sea la Reina del Disco. El documental y las constantes compilaciones apuntan a ello. Pero ¿en realidad vimos a la abuela fluyendo en el círculo familiar? O solo pudimos apreciar a la Donna Summer que se refugiaba en su mundo para dejar aislados a la farándula y la bulla que esta conlleva.

¿No hubiera sido refrescante incluir Be myself Again o Fame de game para constatar la fuerza que traía en el trayecto hacia los años? Dos composiciones autobiográficas que dimensionan su pensamiento respecto a ella y la dinámica que jugó sobre el escenario durante toda su vida. “Cuidado” -dice una de esas canciones- “todo lo que sueñas se te puede cumplir”. Tampoco se refleja su impacto en

Latinoamérica, España y Japón.

He visto el trabajo dos veces, y la segunda me gustó un poco más. Pero tengo que reconocer que anoche me impactó darme cuenta de que, hasta para su familia, Donna Summer pertenece a los setenta y con poco a los primeros años de la década siguiente. Que sigue siendo un producto para explotar. Y, en medio de todo esto, que para Amanda Sudano, su hija, esta es una forma de señalar que Donna está

muerta y que, según ella, no hay nada más que compartir.