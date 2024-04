Palo Gordo apuesta por producción de árboles frutales y forestales

Foto: EFE

Gerardo Tata Martino lanzó un misil, anoche, después de que su equipo, Inter de Miami, quedó eliminado de la Copa Concacaf por el Monterrey, por un global de 5-2.

“Desde que trabajé en México, siempre me ha parecido muy inútil hacer esa comparación, sobre todo porque la MLS tiene muchas reglas que lo complican; por otro lado, de qué sirve que el América quede campeón de este torneo si poco aporta a su selección. Generalmente, sus figuras son extranjeras, lo cual no me parece muy relevante para la mejora de un torneo, de la Liga MX o la MLS”, lanzó el sudamericano.

“Sigo sosteniendo que al menos en esta instancia accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el futbol mexicano, llámese América, Tigres o Rayados. Al Pachuca no lo pongo, no porque no me parezca bueno, sino porque su estructura está armada a base de jóvenes”, sentenció el Tata.