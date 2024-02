Ordenan proceso de contrataciones

Visiones opuestas, entre sociedad civil y algunos jefes ediles, por el proceso de elección de las ternas para el cargo de gobernadores departamentales surgieron ayer en el seno de la reunión preparatoria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

En el encuentro, José Quej, representante del pueblo maya, pidió que el Ejecutivo respete el trabajo realizado en la selección de los aspirantes. El líder social indicó que cumplieron con lo establecido en las reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo y con lo que se expresa en la convocatoria hecha por el Gobierno.

“Solicitamos al Presidente de la República que se respeten los listados que remitimos, debido a todo el trabajo que nos llevó”, afirmó Quej durante el evento y al ser entrevistado por el Diario de Centro América. Otros sectores inconformes indicaron que han sido difamados por candidatos que fueron descalificados porque no pasaron los filtros y que fueron sometidos a presiones de jefe ediles y organizaciones políticas.

Hoy tuvimos la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 2024, un espacio para coordinar propuestas y proyectos que impulsen la participación y el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales. 💡 pic.twitter.com/uGrSe6Tj0l — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 27, 2024

Otra perspectiva

Entre tanto, Ricardo Sandoval, alcalde de San Manuel Chaparrón, Jalapa, quien representa a la región suroriente ( Jalpa, Jutiapa y Santa Rosa) en el Conadur, expresó su preocupación porque aún no se ha elegido la terna del departamento jalapaneco. Cuestionó la forma como se desarrolló la selección en dicho lugar.

“No se dieron a conocer las entrevistas (con los aspirantes), lo cual nos hubiera gustado porque eso garantiza la transparencia del proceso. Además, los postulantes no pudieron apelar los señalamientos que recibieron”, enfatizó.

Postura oficial

El mandatario Bernardo Arévalo también se refirió al tema durante una conferencia de prensa en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura. “En aquellos casos en los que las ternas no hayan propuesto a personas que no tengan las calidades que se consideran necesarias, no se van aceptar y se va a repetir el proceso”, advirtió Arévalo.