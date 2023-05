Nuevo servicio de transporte podrá pagarse con tarjeta

Debido a la exposición prolongada al sol durante el verano, el cabello suele quemarse y deshidratarse, lo que provoca puntas quebradizas y sin brillo; por ello, HER Make Up and Beauty Salon brinda recomendaciones para evitar estos problemas.

La marca resalta la necesidad de cubrir la cabeza con algún sombrero o gorra, ducharse con agua fría luego de salir de la piscina o el mar, utilizar shampoo sin sulfatos y mascarillas de hidratación, así como secar el cuero cabelludo con aire frío.

Jackeline Martínez, socia y estilista de la empresa, refirió que “es importante elegir el tratamiento adecuado para el cuidado del cutis u otra parte del cuerpo y del vello”.

Agregó que para la piel hay que buscar faciales con ácido hialuronato, el cual estimula el colágeno preparándola para la deshidratación que causa la exposición al sol.

Fotos: HER Make Up and Beauty Salon