Nueva York triplicará el número de bicicletas compartidas y extenderá su área

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado hoy un acuerdo con la empresa Lyft para triplicar el número de bicicletas compartidas en la ciudad, hasta alcanzar las 40 mil y ampliar el área de acción en noventa kilómetros cuadrados.

With the expansion of @CitiBikeNYC to a fleet of 40k in 5 years, I’m calling to increase the number of protected bike lanes from 29 miles to 100, to ensure riders and pedestrians are safe and can ride without worry. #sustainabletransit #bikesnotcars pic.twitter.com/3pIHVsGl2M

— Ydanis Rodriguez (@ydanis) 29 de noviembre de 2018