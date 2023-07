Minfin certifica a personal de compras para fortalecer transparencia

Foto: Cortesía Anacafé

Un valor total de más de US $443 mil alcanzó la reciente subasta electrónica Cup of Excellence (COE) 2023, efectuada por la Asociación Nacional del Café (Anacafé), en donde se obtuvo el mejor monto promedio por libra de US$ 23.73.

De acuerdo con la gremial, más de 18 mil libras de 28 muestras del aromático fueron ofertadas, con un precio base de US $5.50 la libra y destacó que 7 productores fueron ganadores por primera vez.

7 productores fueron galardonados.

Las unidades productivas que obtuvieron los costos más altos fueron El Socorro, (Palencia) con US $131.85 por libra; Rosma (San Pedro Necta, Huehuetenango), US $70.2, y La Reforma y Anexos (Cuilco, Huehuetenango), con US $32.4.

Las muestras del grano que participaron en la puja fueron evaluadas por medio de un proceso de catación de más de tres semanas. Durante la primera fase, un jurado nacional seleccionó a aquellos que poseían los atributos y, posteriormente, un jurado internacional eligió a los mejores que serían ofrecidos en la COE, señaló Anacafé.