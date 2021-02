McCartney reflejará su vida en un libro con 154 letras de canciones

Disney+ anunció hoy que la serie Loki se estrenará el 11 de junio, mientras que la producción televisiva de animación Star Wars: The Bad Batch llegará a la plataforma digital el 4 de mayo.

Disney+ participó hoy en las jornadas virtuales de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) para dar algunos detalles de sus próximos lanzamientos. En este sentido, Loki, serie protagonizada por Tom Hiddleston y que retomará el famoso personaje de las historias de Marvel, desembarcará el 11 de junio.

Loki será la tercera serie de Marvel en Disney+ después de la exitosa Wandavision, que se lanzó en enero y que está a punto de terminar, y de The Falcon and the Winter Soldier, que se presentará el 19 de marzo.

Por otro lado, los fans de Star Wars, tras la fenomenal acogida de las dos temporadas de The Mandalorian, tendrán un nuevo aliciente en Disney+ con Star Wars: The Bad Batch, serie de animación que se podrá ver a partir del 4 de mayo y cuya historia está relacionada con la de Star Wars: The Clone Wars (2008-2020).

La fecha escogida es un guiño para los seguidores de la saga galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de Star Wars aprovechando un juego de palabras en inglés.

May the Fourth, 4 de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de “May The Force Be With You”, la famosa frase “Que la fuerza te acompañe” que popularizaron las cintas de George Lucas.

Disney+ también desveló hoy otras fechas clave de su calendario para 2021, que incluye Monsters at Work (2 de julio), la serie derivada de las películas de Pixar Monsters, Inc. (2001) y Monsters University (2013).

Luego llegarán The Mighty Ducks: Game Changers (26 de marzo) y Big Shot (16 de abril), mientras que la segunda temporada de High School Musical: The Musical: The Series se estrenará el 14 de mayo.

Para el siguiente mes quedan el regreso de Zenimation (11 de junio) y The Mysterious Benedict Society (25 de junio). En julio, además de Monsters at Work, llegará el turno de Turner & Hooch (16 de julio) y Chip ‘N’ Dale: Park Life (23 de julio).