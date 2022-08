Marylyn 60 años

Foto: Cortesía del artista

Para la nueva versión de esta canción, armonizan los teclados combinados con las poderosas voces de los intérpretes.

El cantante barcelonés, junto a su amigo y artista internacional puertorriqueño relanzan el tema Mi héroe. “Los héroes son esos que todos los días se levantan y luchan. Los médicos, bomberos, enfermeros, todos los que sin que lo sepamos cada día se levantan y hacen las cosas por los demás”, expresó Orozco.

Luis Fonsi también agradece a su compañero y amigo desde hace más de 15 años: “Para mí, cantar contigo no es un trabajo, no es un favor, no estoy dando nada. Al revés, estoy recibiendo grandes cosas, recuerdos… Para mí, esta canción es mucho más que una canción”.

Un viaje de vida y amigos

Este sencillo es el segundo adelanto del nuevo proyecto de Antonio Orozco, con el que recorre un viaje a través de sus éxitos acompañado de amigos y artistas que admira de varios países. Cuenta con la producción ejecutiva de Sebastian Krys y los compañeros de travesía Sebastian Yatra, Juanes, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Pablo Alborán y Rozalén, entre otros.