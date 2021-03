Maribel Verdú interpretará a la madre de The Flash

La actriz española Maribel Verdú fichó por la factoría DC Comics, una de las franquicias de superhéroes más importantes de Hollywood, para formar parte del reparto de la película The Flash junto a Ben Affleck, Michael Keaton y Ezra Miller.



Según una exclusiva del diario The Hollywood Reporter, la española interpretará a Nora Allen, la madre del superhéroe Barry Allen (apodado The Flash) cuyos orígenes son fundamentales en la trama de la cinta que dirigirá el argentino Andy Muschietti, artífice de It.



El proyecto forma parte de los esfuerzos de los estudios Warner Bros. por llevar al cine a los personajes e historias de DC Comics, del mismo modo que Disney ha hecho con la factoría Marvel.



Verdú y el resto del equipo comenzarán a rodar la película en los próximos meses, con un guion redactado por Christina Hodson, la escritora de la reciente Birds of Prey (2020).



La película sobre The Flash lleva planeada desde 2019, cuando Muschietti confirmó su contrato con la franquicia de superéroes durante la promoción de la segunda parte de It.



Por su parte, el actor Ezra Miller se mantendrá como The Flash, personaje que ha interpretado en tres películas anteriores del universo de DC Comics: Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad (ambas de 2016) y Justice League (2017).



El fichaje de Verdú coincide con la salida de Billy Crudup, quien ya no interpretará al padre del superhéroe por incompatibilidad de horarios con su otro proyecto, la serie The Morning Show.



Verdú es una de las actrices más populares del cine español, cuenta con 11 nominaciones a los Goya, dos estatuillas y varios reconocimientos en festivales nacionales e internacionales.

Agencia EFE