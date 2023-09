MARAVILLAS

Alejandro Alonzo https://linktr.ee/elcomicbuquero

Foto: Cortesía Marvel Comics

En 1994, el mundo de los cómics fue testigo de un cambio sísmico con el lanzamiento de Marvels, una innovadora serie limitada publicada por Marvel Comics. Creada por el escritor Kurt Busiek y el artista Alex Ross, Marvels es una miniserie de cuatro números que redefinió la forma en que los lectores veían a los superhéroes y su impacto en el mundo.

Ambientada en plena Edad de Plata de los cómics, Marvels transporta a los lectores a las calles de la ciudad de Nueva York, donde el fotógrafo Phil Sheldon narra el extraordinario ascenso de los superhumanos. La historia se desarrolla a través de los ojos de Sheldon, mientras es testigo del surgimiento de héroes icónicos como la Antorcha Humana, el Capitán América y los X-Men, así como de las siniestras maquinaciones de villanos como el Doctor Octopus y el Duende Verde.

La brillantez de la narrativa radica en su capacidad de yuxtaponer las batallas épicas y la grandeza del género de superhéroes con las reacciones y emociones muy humanas de los ciudadanos comunes y corrientes.

A través de la lente de Sheldon, los lectores son testigos de la alegría, el miedo, el asombro y el prejuicio que acompañan la presencia de seres con superpoderes. Esta perspectiva única permite a Marvels trascender los límites de las historias tradicionales de superhéroes, convirtiéndola en algo más que una simple historia del bien contra el mal.

Uno de los aspectos más sorprendentes de Marvels es la asombrosa obra de arte de Alex Ross. Ross es conocido por su estilo de pintura fotorrealista, que da vida a los superhéroes de una manera nunca antes vista.

Su atención al detalle y su meticulosa artesanía infunden autenticidad en cada panel. El arte de Ross captura la esencia de los personajes de Marvel, haciéndolos sentir más grandes que la vida y profundamente humanos al mismo tiempo.

Marvels ha dejado una huella imborrable en la industria del cómic y en el género de superhéroes en su conjunto, continuando el camino trazado por obras icónicas como Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, y The Dark Knight Returns, de Frank Miller. La serie también generó varios spin-offs, incluido Marvels: Eye of the Camera, que continuó el viaje de Phil Sheldon, y Ruins, una versión más oscura y distópica del Universo Marvel.

Más allá de su influencia inmediata, Marvels contribuyó al reconocimiento más amplio de los cómics como una forma de arte legítima. Obtuvo elogios de la crítica y numerosos premios, incluido el Premio Eisner a la Mejor Serie Limitada.

La serie sigue siendo un elemento básico de las colecciones de cómics y con frecuencia se recomienda a los nuevos lectores como un punto de entrada de lectura obligada al Universo Marvel.