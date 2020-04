«Magic» Johnson alaba trabajo de NBA en comunidad afroamericana contra coronavirus

Redacción Deportes, EFE.- Earvin Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama de la NBA y que sufrió de Sida en los años 90 del siglo pasado, destacó este miércoles que aquella pandemia guarda un gran paralelismo con la del coronavirus COVID-19.



En una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión ESPN, Johnson, el primer jugador de la NBA que contrajo Sida, destacó que los mismos problemas que se dieron en aquella ocasión se repiten de nuevo, con falta de información y el convencimiento que la comunidad afroamericana puede verse afectada.



Sin embargo, también subrayó que la NBA ha vuelto a demostrar que está completamente involucrada con esta comunidad y que su trabajo es digno de admirar y ser apoyado por todos.



“La NBA ha estado a la vanguardia cuando piensas en la diversidad y la inclusión”, subrayó Johnson. “Mire la situación de Donald Sterling. La NBA tiene prestigio en nuestra comunidad. Cuando algo sucede en la comunidad negra, la NBA siempre ha estado allí. El Comisionado Adam Silver es el líder más dinámico que tenemos en los deportes. Es obvio. Sabía que iba a hacer algo”.



Johnson, quien dijo que un amigo suyo de la infancia está en el hospital debido al coronavirus, se ha asociado con la NBA para tratar de crear conciencia entre los afroamericanos.



La suspensión de la temporada regular el 11 de marzo, primera liga profesional en Estados Unidos que lo hizo, no ha impedido a la NBA trabajar en los frentes de ayuda económica, información, orientación médica y actividades físicas.



La liga lanzó NBA Together, un programa de divulgación que incluye entrevistas de Instagram Live con jugadores y exjugadores, anuncios de servicio público que alientan a los aficionados a seguir las pautas de salud pública y videos educativos, además de enseñar a los jóvenes cómo desarrollar sus habilidades de baloncesto.



NBA Together ha recaudado más de 76 millones de dólares (Q662.7 millones) para los esfuerzos de ayuda relacionados con el coronavirus.



“Realmente tenemos que salir adelante”, señaló Johnson. “Es por eso que estoy tan contento de que la NBA diga: ‘Oye, tenemos que hacer algo al respecto porque ¿quién está en la cancha? La mayoría de los jugadores afroamericanos. ¿Quién disfruta de este deporte? Los afroamericanos’. Amamos nuestro baloncesto. Esto es muy importante en este momento”.



Johnson está programado para filmar anuncios de servicio público y participar en varias discusiones virtuales dirigidas a llegar a los aficionados negros de la NBA.



Además se unirá con otros jugadores y entrenadores de la NBA, que trabajaran en coordinación con profesionales de la salud que aportaran orientación y ayuda a las personas afroamericanas que son las más afectadas por el coronavirus.



“Tenemos una manera de avanzar”, dijo Kathy Behrens, presidenta de programas de jugadores y responsabilidad social de la NBA. “Es por eso que tener a Magic tan involucrado realmente nos ayudará a llegar a las personas con este mensaje”, comentó.