Los Goya de 2021 serán sobrios y con nominados telemáticos

El actor estadounidense Dustin Diamond, quien interpretó a Screech en Saved By The Bell (Salvados por la campana) falleció ayer, a los 44 años, a causa de un carcinoma, informó su representante, Roger Paul, a varios medios.

Dustin Diamond había sido hospitalizado a mediados de enero en Florida, EE. UU., según informaron medios especializados. El actor fue diagnosticado con esta “brutal y sin piedad” forma de cáncer maligno hace tres semanas y en ese tiempo “la enfermedad se extendió por su organismo”, dijo Paul en una declaración.

El intérprete del personaje Samuel Screech Powers fue parte del elenco original de la popular serie de la década de los 1990, Saved By The Bell, que tuvo cuatro temporadas. También integró el spin-off Saved by the Bell: The College Years, y fue el único integrante del reparto que no fue llamado el año pasado para el relanzamiento de la serie a través de la plataforma Peacock.

En 2009 publicó una biografía, Behind the Bell, en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López. Diamond dijo que el libro fue escrito por otra persona que lo entrevistó, y luego fabricó muchas de las alegaciones vertidas en la publicación y que tenían que ver con drogas y sexo. EFE