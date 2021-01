Las series que vienen… y las que se van

La televisión por streaming trae nuevas producciones, pero se lleva otras.

En términos de entretenimiento, si algo nos demostró el recién finalizado 2020 es la importancia que el streaming tiene para llenar nuestros ratos de ocio, y ver televisión cuándo y cómo queramos. Los números hablan y así como nos obsesionamos con The Queen’s Gambit o The Mandalorian, también lo hicimos con Tiger King. Aún sin muchas respuestas de cómo transcurrirá este año para el mundo, o de si nuestros gustos televisivos mejoraron, lo que sí podemos hacer es mirar algunos de los estrenos y despedidas que las principales plataformas nos tienen preparados.

WandaVision y compañía

Para este año, Disney+ ha decidido apostarle en grande a las series derivadas del Universo Cinematográfico de Marvel. La primera muestra llegará el 15 de este mes con WandaVision, una miniserie basada en los personajes Bruja Escarlata y Visión, encarnados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, respectivamente. Pero aún hay más, para marzo está programado el estreno de The Falcon and the Winter Soldier y, para mayo, Loki, con Tom Hiddleston como protagonista. Casi para finales de año llegará Hawkeye, con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, entre otros actores.

Murphy imparable, ahora con Halston

Sin duda, uno de los productores más activos de Netflix es Ryan Murphy. El creador de The Politician, Hollywood y Ratched, sin contar American Horror Story y Glee, afina los últimos detalles de Halston. La serie limitada se basa en la historia de Roy Halston Frowick, el icónico diseñador de modas de las décadas de 1970 y 1980, encarnado por Ewan McGregor. Esta no es la primera vez que Murphy se sumerge en el mundo de la moda, pues ya lo hizo con la segunda temporada de American Crime Story, basada en el asesinato de Gianni Versace.

Otra estrella para HBO en Mare of Easttown

Es imposible no emocionarse cuando una estrella de la gran pantalla da el salto al formato televisivo. Kate Winslet sigue los pasos de colegas como Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Amy Adams y debuta con Mare of Easttown, una serie de HBO. En esta ficción, la ganadora del Oscar interpreta a una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania, quien trata de resolver un crimen, a la vez que intenta arreglar su vida personal. La serie debía salir al aire en 2020, pero su rodaje se vio retrasado por el Covid-19 y, según reportes recientes, llegará en abril.

XOXO, Gossip Girl regresa

Aún no sabemos si la veremos por HBO Go o por HBO Max (si finalmente llega a Latinoamérica), pero lo que es un hecho es que la nueva Gossip Girl sale este año, o eso intenta la cadena de televisión. La serie original (2007-2012) se centraba en un grupo de chicos adinerados del Upper East Side neoyorquino, sin embargo, este no es ni un remake ni una secuela. Según informan portales como Indie Hoy, la ficción plantea nuevas historias en espacios ya conocidos. Aún sin confirmar si alguno de los actores principales volverá, aunque sea como invitado, lo que sí se sabe es que los realizadores apostaron por un cast diverso.

Drama del bueno en Anatomy of a Scandal

A David E. Kelley le van bien los dramas, pues es el creador y productor de las miniseries Big Little Lies y The Undoing (HBO), así como de Goliath (Amazon Prime Video). Esta vez, el estadounidense se alía con Netflix para Anatomy of a Scandal. De acuerdo con la web What’s On Netflix, esta serie abordará un escándalo público diferente en cada temporada. La primera contará con las interpretaciones de Sienna Miller, Rupert Friend y Michelle Dockery. El rodaje concluirá en abril, por lo que se espera que salga al aire durante el otoño, es decir, entre septiembre y diciembre.

Better Call Saul porque se va

El spin off de Breaking Bad, en el que Bob Odenkirk se pone en la piel de Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takavic, se despedirá de la pantalla. Aunque el rodaje de la sexta y última temporada se inició en febrero de 2020, tuvo que detenerse debido a la pandemia del Covid-19. Por eso, aunque el estreno estaba previsto para inicios de este año, ahora, previsiblemente, verá la luz hasta finales de 2021. A Odenkirk lo acompañarán en este desenlace Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito y Tony Dalton.

El principio del fin para Ozark

En junio del año pasado, Netflix anunció que Ozark, una de sus series más aclamadas y premiadas, concluiría en su cuarta temporada. De momento se sabe que la temporada final se dividirá en dos partes, de siete episodios cada una. La primera tanda de capítulos llegaría a mediados de 2021, a espera de confirmación de la segunda. A la producción, encabezada por Jason Bateman y Laura Linney, se unirá un nuevo elenco actoral, en el que destacan los mexicanos Alfonso Herrera y Bruno Bichir.

Bella Ciao a La Casa de Papel

Luego de arrasar en el mundo entero, romper récords de audiencia y crear un fenómeno, la banda de La Casa de Papel se disolverá para siempre. La quinta y última temporada de la ficción española de Netflix se emitirá este año, y constará de 10 episodios. El rodaje del desenlace ha tenido locaciones en países como Dinamarca y Portugal, además de España. La producción contará con nuevos personajes, como el que interpretará Miguel Ángel Silvestre, actor de series como Velvet, Sense 8 y Narcos.

Supergirl cuelga la capa

Luego de seis temporadas, Supergirl, la serie basada en el personaje homónimo de DC Comics, colgará la capa. El anuncio, que fue hecho en septiembre del año pasado, tomó un poco desprevenidos a los fans. Según portales como Espinof, la decisión obedece a un acuerdo entre la cadena The CW y Melissa Benoist, la actriz protagonista, que se centró en la bajada de audiencia, así como en las dificultades de filmar una ficción de este tipo en tiempos de Covid-19. El desenlace contará con 20 episodios.

The Walking Dead no se va del todo

Una de las series que más discípulos ha acumulado a lo largo de su trayecto es The Walking Dead. La producción llegará a su fin, con una undécima temporada que se emitirá en dos partes: la primera, este año, y la segunda, en 2022. La realidad es que los zombis parecen no querer dejar la pantalla, pues ya hay dos spin offs, Fear of The Walking Dead y World Beyond, además de otros dos que comenzarán a rodarse próximamente. Así que, en este caso, no tendrá que decirle adiós, sino hasta luego.