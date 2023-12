Kany García encanta al público guatemalteco

Foto: Cortesía Paramount+

Mis expectativas como votante de los Globos de Oro oscilaban en tener acceso a esos largometrajes internacionales que son protagonistas de festivales internacionales de cine, pero que terminan lejos de nuestro alcance.

Mientras esperaba que estos filmes se compartieran con la prensa y votantes, me topé con una gran sorpresa: Las series. Al ser también parte del cuerpo de votantes de series de televisión (la gran mayoría de servicios de streaming), me encontré con obras sorpresivas e impactantes. Algunas de estas removieron mis emociones como nunca imaginé.

En esta columna, estimado lector, te comparto lo que más me llamó la atención de las series del 2023. Aclaro: The Bear no está en el listado porque no la he visto. ¡Comencemos!

Me hiciste reír y llorar: Ya puedo declararme un Ted Lasso fan. La serie Ted Lasso (Apple TV+) tiene el poder de provocar risas y lágrimas, en una misma escena. La vi durante mis almuerzos en la oficina donde trabajo. Me carcajeaba y minutos después salía al baño con los ojos llorosos. Seguramente algunos de mis compañeros deben pensar que no ando cabal en mi búnker de emociones.

Me levanto y le aplaudo: durante las cuatro temporadas que duró Barry (HBOMax), mostró una evolución impresionante. De ser una serie de comedia, mutó a presentar episodios sombríos con escenas extravagantes como si se trataran de sueños. Apunto: Barry no es para todos.

El villano: Victoria, en el documental Beckham, acerca de su esposo, el futbolista David. Sin mucho esfuerzo, pasó de ser Posh Spice a Toxic Spice. Y pensar que durante un tiempo ella fue mi Spice Girl favorita.

La sorpresa: en la segunda temporada de Loki (Disney+), pudimos ver escenas sencillas como a Mobius (Owen Wilson) y Loki (Tom Hiddleston) comiendo un pie y conversando acerca del destino, y otras alucinantes como cuando Sylvie (Sophia Di Martino), dentro de una tienda de discos, escucha, Oh! Sweet Nuthin, de The Velvet Underground, mientras el mundo comienza a hacerse hilachas.

El personaje: existen series que incluyen a una gran cantidad de personajes, pero uno de estos destaca. Y mejor aún, cada vez que está en pantalla, algo emocionante sucede. Este es el caso de Misty, una espeluznante e impredecible friki de Yellowjackets (Paramount+), que no quisieras tener cerca en tu vida. La interpretan de manera mágica Sammi Hanrattya​ (de joven) y la maravillosa Christina Ricci (de adulto).

Te di todo, quizá te di de más: esta elegante y dolorosa frase de una canción de Maná se aplica a Ahsoka (Disney +). De seis episodios, considero que tuvo uno maravilloso, otro bueno, y el resto, para el olvido. Y así de fácil, resurgió mi relación tóxica con Star Wars/Disney. Fue muy alta mi expectativa, y muy baja la entrega final.

Y quiero terminar esta columna con la recomendación de algunas series que no puedes perderte, como: A Small Light (Disney+), Beef (Netflix), Somebody Somewhere (HBOMax) y la animada Life on Mars (HBOMax).Nos vemos en la próxima para hablar de los filmes de 2023, año que nos trajo más de un par de joyas.