Insivumeh reporta 1646 sismos durante el año

Con el fin de prevenir incidentes, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC) continúa con la campaña de prevención y sensibilización vial Invierno Seguro 2021. Este día, los operativos se llevaron a cabo en el kilómetro 13, de la carretera a El Salvador.

Durante las revisiones se verificó que los automovilistas usaran el cinturón de seguridad, que no manejaran bajo efectos de licor, que respetaran los límites de velocidad, que no fueran sobrecargados, que no utilizaran el teléfono celular al conducir y que llevaran sus documentos en orden.

Asimismo, a los pilotos se les obsequió las Guías de Atención Primaria Psicológica a Víctimas de Hechos de Tránsito. Los operativos contaron con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula y la Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM).

La campaña, que se inició en junio y concluirá en septiembre de este año, está dirigida a los conductores en general que transitan por las principales rutas del país.

Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET), durante estos meses de lluvias se incrementan los hechos viales, pues con el agua el asfalto se torna resbaladizo y la visibilidad en invierno es baja, por lo que se corre mayor riesgo de colisiones.