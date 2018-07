Insensibilización y las redes sociales

Las redes sociales, hoy en día, son la tendencia a lo máximo para todos los seres humanos en el mundo, y es raro no ver a una persona atrapada por ellas en un celular, laptop o alguna herramienta electrónica que supuestamente los hace estar conectados; claro, a lo que ellos quieren que se vea y escuche.

Las redes sociales no son más que los vínculos que se han creado a traves de los medios de comunicación y, principalmente, se encuentran en Internet, y se han convertido en espacios que en lugar de hacer más cercanas a las personas y sus relaciones sociales, se vuelven más frías, porque no se saben utilizar; y, bueno, con estos cambios vino la deshumanización de todos los espacios.

Son como el cielo y el infierno, porque puede utilizarla para hacer el bien o el mal. Depende del uso que se le dé y si no lo utiliza bien, abre espacios que en lugar de hacerce más sociable le vuelven más alejado de la sociedad y le aísla y le causa hasta patologías por culpa de estas, más bien por el uso que haga de estas.

Solo vea la realidad en una mesa a la hora de sentarse a cualquier comida, todos con un celular en una red social, y no se entabla conversación entre los miembros de una familia, pues cada uno se zambulle en unos espacios y cada quien abre su mundo y se pierde en él.

Lamentables las situaciones, cuando todavía los que fuimos de otras generaciones jugábamos para socializar y nos comunicábamos con nuestros padres y hermanos de forma verbal, porque no existían estas herramientas que nos han vuelto fríos.

La deshumanización mediante el uso de las redes sociales llega cuando usted las utiliza para que todo lo que pase por allí le haga sentir que el mundo no tiene ningún tipo de sentido y los demás no importan, y solo importan las cosa que allí pasan, mientras los valores, sentimientos y, sobre todo, las relaciones sociales de los seres humanos se quedaron varadas por ahí. Es lamentable que ahora las padres prefieran un teléfono y no asistir a sus hijos o, viceversa, que los hijos pasen de sus padres por un dispositivo móvil.

Las redes sociales se crearon para mejorar algunos aspectos laborales y de comunicación; es decir, para mejorar en nuestras relaciones sociales en una aldea global que está en nuestras casas; enséñeles a sus hijos su correcto uso y deles el ejemplo al utilizarlas. Cuando compartan en la mesa o en la sala dígales ahora no celulares, y así mejorará este tipo de relaciones y tendremos mejores ciudadanos, pensantes y preocupados por los demás, no solo por un mundo que no existe más que en un celular o en una

computadora.