Higuaín aún no se retirará del futbol

Foto: nter Miami CF

El argentino Gonzalo Higuaín subrayó este martes que “en ningún momento” dijo que planea retirarse a fin de año y que, cuando tome la decisión de dejar el futbol, será él quien lo comunique, al referirse a las declaraciones de su padre sobre su voluntad de colgar las botas al acabar la actual temporada de la MLS.



“Fue un malentendido que tuvo él (su padre) conmigo, yo en ningún momento le dije del retiro, se expresó mal, puede pasar. Pero nada tiene que ver con la realidad, yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato”, afirmó el Pipita Higuaín al terminar el entrenamiento del Inter Miami, en declaraciones facilitadas por el club.

“Llegado el momento (de retirarse), si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que la comunique, nadie más que yo”, declaró.

El Pipita, de 34 años, afirmó que lo que digan “otras personas”, su padre incluido, “no tiene nada que ver” con lo que diga él.

“Estoy cerca de dejar de jugar, pero no es lo que tengo ahora en mi cabeza; en mi cabeza tengo ahora cumplir el contrato y a fin de año me sentaré con el club y veremos lo que es la mejor decisión”, aseguró.



“Ahora me siento bien, quería aclarar esto”, concluyó el exdelantero del Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan y Chelsea.



Las declaraciones de Higuaín se produjeron después de que su padre afirmara en una entrevista que su hijo dejaría el futbol, al finalizar el año.