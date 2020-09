Harry Styles sustituye a Shia LaBeouf en la nueva cinta de Olivia Wilde

Karol G. se convirtió esta semana en la única artista femenina con una canción entre las 15 más populares mundialmente de YouTube y en la plataforma Spotify con su canción Ay DiOs Mío, un logro que define como “un homenaje” a su “cultura y al español”, además de un estímulo para seguirse educando en los temas sociales que la apasionan.

En una entrevista exclusiva, la cantautora confesó que “no fue fácil escoger” qué lanzar después de Tusa, por ser “un reto muy grande”, dada la popularidad alcanzada con ese tema. La canción, que hizo en colaboración con Nicky Minaj, fue uno de los mayores éxitos de 2019 y retomó popularidad entre marzo y abril, durante las primeras semanas de la pandemia.

“Todos estaban esperando a ver qué venía y teníamos listas otras colaboraciones importantes, pero yo decidí que era el momento de Ay DiOs Mío. Quería saber qué tan lejos podíamos llegar y ver el verdadero alcance de Karol G.”, explicó.

Para la artista de 29 años, el que el tema haya superado los números de Tusa ha sido una “sorpresa”, pues en otro momento se habría puesto a pensar “en el mercado brasileño” o querer irrumpir con “una canción en portugués, o una en inglés para entrar a algunos mercados en Europa”.

Sin embargo, no le hizo falta. Actualmente, la canción domina las listas de popularidad en Suiza, Francia, Portugal, Italia, Japón, Australia, Sudáfrica, Bélgica y Brasil, entre otros. “Me da mucho orgullo haberlo logrado solita, sin otro artista, con el apoyo de mi equipo de trabajo, mis productores, mi gente. Está siendo una experiencia muy bonita”, reconoció.

Ayer, Karol G. sacó una versión acústica del tema y el video de su interpretación. En sus redes sociales publicó un divertido video transformando Ay DiOs Mío en una canción de rock. “Ustedes van a pensar que estoy loca”, comentó a sus seguidores, quienes rápidamente le contestaron con halagos.

El ser la única artista femenina y solista en la lista de las 15 canciones más populares en todo el mundo la tiene ansiosa. ¡Ahora quiero más. Estamos viendo a ver qué más hacemos para superar esto!, manifestó.

La responsabilidad del éxito

Carolina Giraldo, su nombre de pila, no solo está enfocada en su carrera como Karol G. desde que superó el Covid-19 porque siente que debe usar su voz para “ayudar y aportar”. “Pero quiero que sea de la forma correcta. Quiero representar a mi comunidad y a las mujeres latinas con mi voz. Es algo que siempre ha sido importante, pero que ahora puede ser especialmente útil, porque el mundo parece que abrió los ojos y se dio cuenta de que estamos todos conectados”, indicó.

“He estado aprendiendo, educándome a mí misma sobre la historia de las comunidades latinas, de la afroamericana, de la lucha de las mujeres”, agregó.

Siempre la música

La artista prefirió evitar preguntas sobre los ataques de sus haters en las redes sociales que la salpican de vez en cuando. De todos modos no es indiferente como ha demostrado al responder con creatividad y sarcasmo a algunos comentarios desafortunados sobre su peso, o su relación con el artista urbano puertorriqueño Anuel AA.

Parece verlos como uno de los pocos aspectos negativos de tener éxito haciendo música pero para ella “no hay fuerza mayor para unir el mundo”. “Lo que yo estoy viviendo lo demuestra. Hay gente que nunca me ha visto, no sabe de dónde vengo, no conoce mi país ni por fotos, no entiende mi idioma y se está identificando con mis canciones. No hay nada más grande que eso”, enfatizó.

*EFE