Habilita puestos de hisopado y vacunación

Silvia Ortiz

Integrante del CBV

Este 31 de diciembre, Ortiz, de 39 años, tendrá a su cargo recibir las llamadas de emergencia que lleguen a la planta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CBV). Luego, le tocará coordinar y enviar la ayuda.

Esta madre soltera no se acostumbra a dejar en casa a sus dos hijas, a pesar de que está por cumplir 22 años de servicio.

“Es una situación bien difícil porque sé que tengo que cumplir con mi responsabilidad, que es algo que me gusta y apasiona. Sin embargo, me da tristeza y nostalgia saber que tengo que dejarlas y que al llegar la medianoche no voy a estar con ellas”, relata la entrevistada.