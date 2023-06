Guillermo Cantón representó a Guatemala en Arabian Travel Market, Dubái

Foto: Cortesía Columbia Pictures

Desde el 2 de mayo de este año, los miembros del Sindicato de Guionistas de Cine y Televisión (WGA, en inglés) están en huelga como medida de presión para la negociación de sus condiciones de trabajo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los grandes estudios cinematográficos y productores.

Son varias las solicitudes del sindicato, pero en el centro de la disputa se encuentra el monto que los escritores reciben cada vez que se retransmite un programa de televisión, serie o película en la que participaron, conocido en la industria como residuales.

¿Y eso en qué nos afecta como audiencia?, puedes estarte preguntando en este instante, curioso lector. Si nos basamos en lo sucedido en la anterior huelga de guionistas en 2007-2008, les puedo asegurar que existen dos preocupaciones importantes: La calidad de las historias y la interrupción de programas y series.

¿Recuerdan las profundas decepciones que sentimos al ver los filmes Quantum of Solace, Terminator: Salvation y Transformers: Revenge of the Fallen? Estas tres secuelas, como muchas otras producciones de alto presupuesto, prometían entregar lo mejor del cine de acción y fantasía de esa época, pero todas sufrieron lo mismo.

Primero, trabajaron con un guion incompleto y, en buen chapín, “chapuceado”. Los guiones tuvieron que ser revisados y reescritos durante la producción debido a la falta de colaboración de los guionistas en huelga. Esto afectó la coherencia y la calidad de la historia final de la película.

También, el director, la producción y los actores recurrieron a la improvisación. Algunas escenas y diálogos se realizaron sobre la marcha, lo que puede haber influido en la calidad general y la coherencia de la película.

Además, la falta de guionistas disponibles durante la huelga llevó a cambios en la trama y la narrativa de estos filmes. Se realizaron ajustes en la historia y los personajes, y algunos elementos planificados originalmente tuvieron que ser modificados o eliminados.

Recuerdo que el mismo Daniel Craig, protagonista de Quantum of Solace, compartió que él, junto con los productores, comenzaron a filmar sin tener listo el guion y ellos mismos lo terminaron de redactar. “No supimos ni pudimos superar a Casino Royale”, confesó Craig.

Si tomamos en cuenta esto, podemos prevenir que la nueva huelga nos afectará como audiencia en el storytelling de las próximas producciones, así como atrasos en estrenos de series que tanto nos emocionan como Mandalorian 4, Stranger Things 5, Andor 2, Hacks 3, Cobra Kai 6, The Last of Us 2 y Daredevil: Born Again, entre otras.

Al final, como los expertos en optimismo reclaman: “En vez de preocuparnos, debemos ocuparnos”. Así que, te invito a que nos ocupemos en ver los filmes y series que nos gustan, darles oportunidad a nuevas historias y géneros, y tomar pastillas de paciencia mientras esperamos que todo regrese a la normalidad o, mejor aún, que se repare y perfeccione la situación del WGA.