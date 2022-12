Guatemalteca Zelaya cantará en Viña del Mar 2023

Foto: Cortesía Universal Music

La intérprete estadounidense Elizabeth Woolridge Grant, ​más conocida por su nombre artístico Lana Del Rey, estrenará el 10 de marzo de 2023 su producción discográfica Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, que sigue el éxito de sus álbumes Blue Banisters y Chemtrails Over The Country Club, lanzados el año pasado.

El pre-order de este nuevo disco ya está disponible, con CD, casete y varios formatos de vinilo exclusivos disponibles en tiendas selectas y en www.lanadelrey.com.

Junto con el anuncio del nuevo álbum y el pre-order a la venta, la cantautora lanza la canción principal que fue escrita por Lana Del Rey y Mike Hermosa, producida por la misma artista, Jack Antonoff, Drew Erickson y Zach Dawes. La nueva pista viene acompañada de un visualizador.