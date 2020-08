Guatemalteca Amanda Monterroso se une a las filas del PM Friol, de España

El técnico holandés Guus Hiddink es el nuevo técnico de la Selección de Curazao, rival de Guatemala en la clasificación a Qatar 2020, y que asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre próximo.

El estratega llegará para reemplazar Remko Bicentini, quien esta el jueves era el encargado del cuadro caribeño, que al igual que los representativos de Concacaf conocieron los rivales el pasado miércoles en el sorteo grupos.

Curazao está ubicado en el grupo C junto a las selecciones de Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas, donde el ganador avanzará y enfrentará al vencedor del grupo D, que lo conforman Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguilla.

“Puede que no sea obvio, pero fue difícil decir no. Curazao ha dados buenos pasos en los últimos años y me gustaría ayudar a los jugadores y al personal de la selección a subir un paso más en la escala internacional”, indicó Hiddink en entrevista a los medios internacionales.

El técnico holandés tiene una gran trayectoria, pues ha dirigido selecciones como Holanda, Corea del Sur, Australia y Turquía, y equipos como Valencia, Real Madrid, Betis y Chelsea. Su último trabajo fue con la Sub 23 de China camino a los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para el 2021.