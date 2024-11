Gary Likener dejará de presentar el programa ‘Match Of the Day’ de la BBC

EFE

El exfutbolista inglés Gary Lineker, el presentador mejor pagado de la BBC, dejará de estar al frente del emblemático programa deportivo ‘Math Of The Day’ del canal público a final de temporada, según indica la propia corporación.

La página web del ente británico podría confirmar hoy mismo de manera oficial la marcha de Lineker, de 63 años, cuyo salario anual es de 1,35 millones de libras (1,62 millones de euros).

El tabloide británico ‘The Sun’ fue el primer medio de comunicación que filtró la historia e indicó que el presentador abandonaría la cadena tras liderar la cobertura del próximo Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El exdirector general de la BBC, Greg Dyke, señaló a la emisora BBC Radio 4 que aunque Lineker era «el presentador deportivo sobresaliente de su tiempo», la vida continúa y «los presentadores no se quedan para siempre».

El contrato de L

lineker con la corporación pública estaba llegando a su fin y comenzó negociaciones con el nuevo jefe de Deportes del canal el pasado octubre.

Según señala la BBC, Lineker estaba abierto a continuar presentando ‘Match Of The Day’ pero la cadena no le ofreció un nuevo contrato para ese espacio.

Lineker, que lleva presentando el popular programa deportivo desde 1999, admitió recientemente en declaraciones a la revista ‘Squire’ que aceptaba que tenía que «aflojar» el ritmo en algún momento.

Como futbolista, fue uno de los mejores delanteros de la década de los 80, máximo goleador del Mundial de México’86 con la selección inglesa y jugador de clubes como el Everton, el Tottenham Hotspur y el Barcelona.