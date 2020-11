Exportadores esperan cifras positivas

Los sectores agrícolas y de textiles podrían incidir en los resultados al cierre del año.

A septiembre, las exportaciones acumuladas han generado US $8 mil 326 millones, una variación de -0.28 % comparado con el mismo período del año pasado. Sin embargo, es probable que para el cierre de 2020 los números terminen positivos, pese a la pandemia, dijo Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Podrían incidir en los resultados las ventas del sector agrícola y de textiles, que tienen demanda alta en la temporada navideña, según Carballido.

En los primeros nueve meses del año mostraron un crecimiento de 6.6 % los productos tradicionales, en tanto que los no tradicionales disminuyeron 2.77 %. El cardamomo (US $612.7 millones), con +59 %; manufacturas diversas (US $93.5 millones), +105.2 %, y preparados a base de cereales (US $202.2 millones), +22 %, entre los que más expansión lograron.

6.6 es el crecimiento de las exportaciones de productos tradicionales, a septiembre.

La exposición de Carballido se efectuó durante el anuncio de los finalistas al Galardón Nacional a la Exportación 2020, que premiará la resiliencia de las empresas, dada la coyuntura del Covid-19.

AR Producciones, 786 Gexsa, Grupo Génesis, Alórica, Cafcom Guatemala Real Café e Industria Licorera Quetzalteca se disputarán el premio, cuya entrega no se ha definido sino hasta que terminen los efectos de la tormenta tropical Iota.

“Creemos que es cada vez más importante reconocer a los empresarios que, ante la crisis, están viendo hacia adelante y sobre cualquier obstáculo han logrado diversificar sus productos, servicios y mercados, y también continúan generando empleos mediante la exportación”, dijo Fernando Herrera, director de Servicios al Exportador de Agexport.