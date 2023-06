Exportaciones se situaron en US $5094.1 millones en abril

Las ventas de nuestro país en el mercado internacional se situaron en abril del año en curso en

US $5094.1 millones, de acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Los productos más importantes, según su participación en el valor total de exportaciones, fueron los de vestuario, con US $499.6 millones (9.8 por ciento), y café, con US $399 millones (7.8 por ciento), según el reporte oficial.

A ellos se sumaron las grasas y aceites comestibles, con US $359.6 millones (7.1 por ciento); banano, con US $325.9 millones (6.4 por ciento), y azúcar con US $325.8 millones

(6.4 por ciento). “Estos representaron el 37.5 por ciento del total enviado al exterior”, explicó la entidad.

Principales destinos

Centroamérica, como ocurre desde 2021, fue el comprador más importante. De esa cuenta, las ventas al Istmo sumaron US $1719 millones (33.7 por ciento).

Estados Unidos (EE. UU.), que históricamente había sido nuestro principal socio comercial, compró US $1593 millones (31.3 por ciento) en el mencionado lapso, agrega el Banguat.

Luego siguen la Eurozona, con US $505.3 millones (9.9 por ciento); México, con US $207 millones (4.1 por ciento), y Panamá con US $98.4 millones (1.9 por ciento). Estas naciones y regiones, en conjunto, representaron el 80.9 por ciento del total de ventas del país.

En 2022, el comercio general cerró en US $15 684.3 millones, mayor en US $2064.5 millones (15.2 por ciento) al monto registrado en 2021 (US $13 619.8 millones).