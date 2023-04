Exportaciones del país mantienen dinamismo

Centroamérica se encamina a ser, por tercer año consecutivo, el principal receptorde las ventas de productos nacionales, situándose por encima de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

A febrero pasado, el comercio general con el mercado internacional se situó en US $2398.1 millones, de acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Los mayores compradores fueron la región, con US $813.5 millones (33.9 por ciento) y EE. UU., con US$729.3 millones (30.4 por ciento), detalló el Banguat.

También, la Eurozona con US $228.2 millones (9.5 por ciento) y México con US $97.2 millones (4.1 por ciento). En total, los citados países y regiones representaron el 77.9 por ciento del comercio nacional.

3 son los principales destinos de las ventas nacionales.

Mercancías

Los productos con más participación en el valor total de exportaciones fueron los artículos de vestuario, con US $246.6 millones (10.3 por ciento) y azúcar, US $193 millones (8 por ciento).

Además, las grasas y aceites comestibles, US $169.8 millones (7.1 por ciento); café, US $161.3 millones (6.7 por ciento), así como banano, US $147.3 millones (6.1 por ciento). Todos representaron el 38.2 por ciento del total vendido, anotó el banco central.

Los dos últimos años cerraron con el Istmo encabezando el destino de los productos nacionales. De esa cuenta, en 2021 las ventas al área sumaron US $4514.7 millones y a EE. UU., US $4280.7 millones. En 2022, US $5268.1 millones y US $4878.7 millones, respectivamente, de acuerdo con las cifras oficiales.