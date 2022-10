Encuentro fortaleció proceso de descentralización

Las exportaciones a agosto de 2022 crecieron 22.6 por ciento en comparación con el mismo período de 2021, según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

“El monto total de este comercio se situó en US $10 897.6 millones, mayor en US $2 008 millones (22.6 por ciento) al registrado en ese lapso de tiempo de 2021

(US $8 889.6 millones)”, comunicó el banco central.

Los productos más importantes, de acuerdo con su participación en el valor total de las ventas al mercado internacional, fueron: artículos de vestuario, con transacciones por US $1292.9 millones (11.9 por ciento), y café, con US $998.2 millones (9.2 por ciento). Además, destacan las grasas y aceites comestibles con US $793.2 millones (7.3 por ciento), banano con US $613.3 millones (5.6 por ciento) y el azúcar con US $579.2 millones (5.3 por ciento).

Los citados productos “representaron el 39.3 por ciento del total exportado” a diversas regiones del mundo, se remarcó.

Importantes compradores

Los principales destinos fueron: Centroamérica, US $3 527.4 millones (32.4 por ciento), y Estados Unidos, US $3 498.6 millones (32.1 por ciento), detalló el Banguat.

Siguieron la Eurozona, US $1082 millones (9.9 por ciento); México, US $462.0 millones (4.2 por ciento), y República Popular de China, US $283.3 millones (2.6 por ciento).

Los mencionados “países y regiones representaron el 81.2 por ciento del total” de ventas al mercado internacional, refirió la institución.