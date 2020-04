En la Liga Premier buscan soluciones

En declaraciones vertidas a la agencia de noticias AP (Prensa Asociada, por sus siglas en inglés) por Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, dejó ver la posibilidad de que las competiciones de selecciones nacionales no vuelvan sino hasta 2021.

En una constante búsqueda de soluciones para que el futbol vuelva en las mejores condiciones posibles, se ha asesorado a las federaciones miembros para acercarse a una postura común que haga frente al combate del

coronavirus COVID-19.

De tal manera, que se haya liberado el espacio para que las ligas domésticas y las competiciones continentales puedan finalizarse en junio y julio, y por consiguiente no sería descabellado pensar en suspender las fechas FIFA hasta el próximo año.

“Creo que el futbol de las ligas nacionales es la prioridad actual. Todavía no se sabe qué pasará en septiembre, pero me gustaría decir que no se puede asegurar partidos internacionales para entonces, por cómo se aprecia la situación actual”, dijo Montagliani a la agencia noticiosa.

“Sería todo un desafío, no solo por los problemas de salud mundial y la preparación de los equipos, sino también por comprometernos con los viajes internacionales tan pronto”, analizó el dirigente deportivo.

Max S. Pérez