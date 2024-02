El Super Bowl LVIII impone cifra récord de audiencia

La esperada pelea 17 de Léster Martínez llegó a su fecha. El nacional busca seguir invicto como profesional, y para ello tendrá que vencer al colombiano Rubén Angulo, en una velada histórica para el pugilismo guatemalteco.

En el Salón 6 del Parque de la Industria se ubicará el cuadrilátero, a la espera de que 3 mil 500 personas abarroten el lugar. En disputa estará el cinturón Latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), además de una bolsa económica de la cual prefirió no dar el monto Carlos Rivera, director de la promotora Apex Boxing.

“No me podrás quitar el invicto, pues volveré a ganar por nocaut.” Léster Martínez

El combate, de los pesos supermedianos (168 lb), está pactado a 10 asaltos y será el estelar de 5 duelos que los aficionados verán a lo largo de la cartelera. Mario León Rubelsy Pimentel Rubelsy Pimentel Ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, en la cual no hubo complicaciones para que los contendientes estuvieran por debajo de la marca establecida.

“Disfruta mientras puedas tu imbatibilidad, yo voy con hambre de quitártela.” Rubén Angulo

“Llegué a sentir nervios porque no sabía si superaría la báscula. Ahora ya estoy tranquilo y solo espero que llegue el momento de subir al ring”, expresó Martínez. “Es mi primera vez en Guatemala y me parece un país muy bonito, aunque estoy acostumbrado a un clima más cálido como el de Cali”, resaltó Angulo, quien no cree que el frío lo afecte durante la riña.