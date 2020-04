El COI ayudará a las federaciones afectadas

Las ligas plantearán tres escenarios para finalizar el Clausura 2020.

Hoy se llevará a cabo una reunión de trabajo en la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), en la cual se espera se tomen decisiones sobre el futuro de las ligas afiliadas, para lo cual se llevarán propuestas sobre tres diferentes escenarios.

“Las disposiciones del Gobierno, con base en las restricciones conforme avance el tiempo, nos plantearán tres escenarios con distintas fechas, y todo dependerá de lo que el Ejecutivo disponga”, explicó Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

“Los representantes de cada liga afiliada traerán las propuestas, y será mañana (hoy) cuando se conozcan las posibilidades sobre el destino del Torneo Clausura en cada una”, refirió.

“Las disposiciones del Gobierno, con base en las restricciones conforme avance el tiempo, nos plantearán tres escenarios con distintas fechas.” Gerardo Paiz

Presidente de la Fedefut.

El dirigente indicó que se tomará como punto de inflexión la segunda quincena de mayo para determinar si es viable, o no, completar las competiciones.

“Lo que en determinado momento esta Federación disponga no depende de esta, sino de lo que el presidente ordene, pues no podríamos empezar a jugar si se mantiene la disposición de que no se pueden desarrollar actividades deportivas”, añadió Paiz.

Sin campeón

“Si se cancelan los torneos no podemos declarar un campeón si no se juega una final, solamente se nombraría a un primer lugar de la clasificación. Los estatutos de competencia nos obligan a establecer ascensos y descensos, y habrá que hacerlos en cada categoría conforme las posiciones, hasta la última fecha jugada”, resumió, nombrando a Municipal, Antigua y Comunicaciones como representantes nacionales para la próxima Liga Concacaf.

En cuanto a las competiciones internacionales de selecciones, indicó que debe esperarse la elaboración de un nuevo calendario, en el cual se está trabajando, y que el campeonato clasificatorio para el mundial de futsal dependerá de si se mantiene, o no, la fecha para que Lituania lo albergue a finales de septiembre.

“No se ha cancelado la fecha FIFA de septiembre, me indicaron de la Concacaf, que es una posibilidad, pero todavía no hay nada oficial”, concluyó el dirigente, quien confirmó a todos los cuerpos técnicos de las diferentes categorías para continuar con sus procesos.