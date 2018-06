El artículo 157, tal y como quedaría Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 157.- La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo a través del sistema de distritos electorales pequeños.

El Tribunal Supremo Electoral distribuirá la República en ciento cincuenta y ocho distritos, teniendo cada uno el mismo número de ciudadanos empadronados o, al menos, parecido, debiendo establecer, dentro de la distribución citada, el distrito o distritos que corresponda a los ciudadanos guatemaltecos que se encuentren en el extranjero, de conformidad con los registros consulares.

Cada distrito elegirá un solo diputado, y lo hará por sufragio universal y secreto para un período de dos años.

Todo ciudadano podrá inscribirse libremente como candidato a diputado en un distrito sin necesidad de que le postule ningún partido político o comité cívico electoral.

El diputado podrá ser reelecto en el distrito en el que se le haya elegido, no pudiendo participar como candidato en distritos distintos sino hasta transcurridos dos procesos electorales después de su elección.

La campaña electoral para elegir diputados tendrá una duración máxima de noventa días y una mínima de sesenta, contados desde el día de la convocatoria hasta el día de la elección.

El candidato o diputado no podrá gastar en su campaña electoral más que el equivalente a mil cuatrocientos sesenta salarios mínimos. En caso de falta definitiva de un diputado, sin más, se declarará vacante el cargo”.

Esta es la redacción del artículo, tal y como quedaría, una vez reformado, y aunque pareciera increíble, esa sola reforma sería capaz de realizar el cambio más significativo y la más profunda reordenación que pudiera tener el Estado.

Vigente este artículo, todos los diputados se elegirían por distritos pequeños –158 en total– y cada uno de los distritos elegiría un solo diputado adjudicándose el cargo, sin fórmulas raras, al candidato que alcance el mayor número de votos.

Lo pequeño del distrito –aproximadamente de sesenta mil electores–, permite que estos conozcan a los candidatos, incluso personalmente, y que, así, puedan ejercer el voto con mayor conocimiento de causa.

Un solo el diputado, el de su distrito, por lo que elector sabe, a ciencia cierta, quién es SU diputado, el diputado que le representa y que representa a los demás electores de su distrito en el Congreso.

El período constitucional de los diputados, vigente el artículo 157, ya reformado, sería solamente de dos años, en vez de cuatro, corto período que ayuda a que el diputado no pierda la perspectiva: Si lo hace bien, es sumamente probable que los electores le premien con la reelección, pero, si mal, que estos le echen del Congreso en la siguiente elección. En las manos de los electores, el premio y el castigo; la reelección, el premio, y la no reelección, el castigo.

La lectura del artículo 157, tal y como quedaría una vez reformado, nos hace evidente que también desaparecería el monopolio que ejercen los partidos políticos, ya que todo ciudadano que quiera inscribirse como candidato podrá hacerlo sin necesidad de que le postule un partido, norma que elimina cualquier obstáculo para la participación política y, así mismo, toda excusa o protección para no hacerlo.

El artículo, tal y como quedaría, una vez reformado, acorta la campaña electoral (duraría no menos de 60 ni más de 90 días) lo que, unido a que el distrito es pequeño y menos en consecuencia, el número de electores a abordar, hace que la campaña del candidato a diputado pueda ser barata y obliga a que no sobrepase determinado número de salarios mínimos.

Finalmente, esto es importante, pues queda eliminado el listado nacional de diputados, ya que el artículo 157 es el artículo que establece esta lista y, en consecuencia, no contemplado ya en su versión reformada, queda eliminado y, de igual forma, los diputados suplentes, innecesaria fuente, como han sido, de tráfico de influencias.

¿Podría mejorase la reforma propuesta del artículo 157? No me cabe la menor duda de que podría mejorarse, pero lo que no debemos permitir es que reformen, además, otros artículos como se ha hecho en el pasado, con el grave resultado de que los electores no llegan a saber qué es lo que votan.

La reforma del 157 es tan importante que merece hacerse sola sin tocar ningún otro artículo, lo que nos permitirá conocer plenamente de qué se trata y la consecuencia de cada una de sus palabras.

Centrada nuestra atención en el 157, tendremos la oportunidad de debatirlo, hasta la saciedad, incluso, y mejorarlo. La oportunidad de compartir con todos sus alcances y que puedan los electores acercarse con alegría a las urnas electorales comprendiendo todos sus alcances y los cambios que su vigencia traerá consigo.

Este es el camino del cambio –el único camino– o, al menos, el único que he encontrado, y existiendo múltiples lamentos pero sin propuesta alguna, sea esta una invitación a que se hagan: en mi criterio, si no se cambia la forma de elegir diputados, siendo como lo es el Congreso la clave de todo –presupuesto y leyes– nada podrá cambiar entre nosotros, y esta forma, en tanto no se reforme el artículo 157, seguirá siendo la misma. Tal y como se presenta en esta columna quedaría el artículo 157 de la Constitución Política de la República, cuando ya reformado.