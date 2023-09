El 11-S y el renacer de la mirada crítica en Hollywood (III)

Alejandro Martínez Académico de la Facultad de Artes Liberales

Desde las resonantes cuerdas de una lira hasta los ritmos pegajosos del pop, la música y la poesía han estado históricamente entrelazadas. En el paisaje sonoro contemporáneo, Taylor Swift ha logrado establecerse en esta genealogía poético-musical, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales para llegar a ser escuchada en todo el mundo.

Aunque indudablemente cuenta con una campaña publicitaria envidiable, es un error pensar que su impacto mundial se limita solo al marketing. La potencia de su obra radica en cómo logra reflejar poéticamente experiencias universales con las que su audiencia se identifica. Como señaló Octavio Paz, la poesía es una expresión histórica de la cultura a través de la cual tomamos consciencia de nuestra experiencia humana.

Taylor Swift, con su poesía, ha reafirmado este legado. Una crítica recurrente hacia Swift es que las letras de sus canciones giran en torno al amor. Pero al pensar en las primeras epopeyas poéticas, La Ilíada y La Odisea, nos damos cuenta de que el amor ha sido un tema primordial desde los inicios de la literatura.

Este apego a la temática del amor, arraigado en la historia literaria, encuentra en

Taylor Swift una contemporánea representante.

En La Ilíada, el amor fraternal y la camaradería en el campo de batalla son centrales, mientras que en La Odisea, el amor y la lealtad de Odiseo hacia su hogar y su familia lo impulsan a enfrentar innumerables desafíos en su retorno a Ítaca.La Divina Comedia de Dante, por otro lado, nos sumerge en un viaje en el que el amor divino y humano se entrelazan y guían al protagonista en su travesía hasta el más allá.

Mientras que más cercano a nuestro contexto latinoamericano, Gabriela Mistral y Sor Juana Inés de la Cruz reflejan las múltiples dimensiones y complejidades del amor en sus trabajos poéticos. Este apego a la temática del amor, arraigado en la historia literaria, encuentra en Taylor Swift una contemporánea representante.

Con cada acorde y verso, Taylor Swift revive esta tradición milenaria. Por ejemplo, Love Story resucita el romance prohibido de Romeo y Julieta de William Shakespeare. En The Lakes, hay ecos de la rica imaginería del poeta romántico Samuel Coleridge.

All Too Well juega con imágenes evocadoras sobre una relación amorosa del pasado en la que la propia Taylor Swift hace referencia al poema 20 de Pablo Neruda. Y en su álbum Evermore, Swift dialoga con la introspección de Emily Dickinson y la narrativa atmosférica de Daphne du Maurier.

La esencia del lirismo de Taylor Swift reside en su capacidad para destilar complejidades emocionales y experiencias humanas en géneros musicales contemporáneos. Escuchar a Taylor Swift puede ser una invitación a un redescubrimiento y revalorización de la poesía a través de una lente contemporánea.

Esta perspectiva puede estimular a las nuevas generaciones a acercarse a otras obras de la literatura universal con las que Swift entra en diálogo con su música. La inclusión de Taylor Swift en el discurso académico sobre poesía no es una concesión a la cultura popular, sino un reconocimiento de su capacidad para participar y continuar una tradición poética que ha moldeado nuestra cultura global durante milenios.