EE. UU. sube precios de visas

Washington,EFE – Estados Unidos (EE. UU.) anunció ayer la subida de los precios de los visados de turismo, negocios, estudiantes, trabajadores temporales y de inversores, a partir del 30 de mayo.

El costo de los visados de turismo y de negocios (B1/B2s y BCC) y de estudiantes e intercambio pasará de US $160 dólares a US $185 dólares.

Las tasas para algunos visados de trabajos temporales (H, L, O, P, Q y R) subirán de los US $190 a US $205 dólares, mientras que el de comerciantes e inversores (E) aumentará de US $205 dólares a US $315 dólares.

El Departamento de Estado argumentó en un comunicado que las tarifas de los llamados visados para no inmigrantes se calculan a partir de los costos de los servicios consulares.