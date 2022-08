Domingo cálido y lluvioso por la tarde

Autor: Colaborador DCA

Un problema social es una situación no deseable o insatisfactoria para la sociedad o para un grupo de ella y para que exista un problema, este debe tener una solución, si no, es una condición. Si no hay alternativas de solución no existe el problema, pues todo problema tiene que estar conectado con una solución. Por solución se entiende la mejora, aunque sea pequeña, de la situación insatisfactoria y para llegar a la solución, se requiere aplicar una estrategia. Las políticas públicas son políticas porque se refieren al ejercicio del poder y son públicas porque se refieren a lo público, es decir, a todo aquello que se estructura en torno al bien común de la sociedad y que, por la tanto, trascienden a los intereses privados o corporativos. ¿Cómo pueden ser las políticas públicas? Las políticas públicas pueden ser explícitas e implícitas. Son explícitas cuando están expresadas o contenidas en un documento y son claras para todos los ciudadanos, y son implícitas cuando corresponden al modo de actuar del gobernante o sus ministros y no son muy claras para los ciudadanos.

Una política institucional es una decisión escrita que se establece como una guía para los miembros de una organización.

Las políticas públicas pueden tener los siguientes niveles: Nivel Global (políticas que son aplicables para todo el país). Nivel Sectorial (son las políticas que corresponden a un sector específico: salud, educación, defensa, etcétera). Nivel Institucional (que es aplicable a una institución específica). Nivel Territorial (políticas regionales, departamentales y municipales). Política Pública Global se manifiesta como un conjunto de decisiones que abarca su contenido en un contexto global a nivel de toda la sociedad o a todo el país. Una política sectorial es una ley o un reglamento que surge de un determinado Ministerio o Secretaría. Se aplica en determinada esfera de la actividad socioeconómica, como la educativa, la salud, medioambiental, de seguridad social, y otras. Por ejemplo, la ley de aguas es una política sectorial, al igual que la ley de pesca o la del reglamento sobre eficiencia energética. Una política institucional es una decisión escrita que se establece como una guía para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente que reduce la discrecionalidad en la toma de decisiones.