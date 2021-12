Continúa control en expendios

El proceso de descentralización, que avanzó a paso firme en 2021, entrará a inicios del próximo año en una fase crucial, ya que se prevé que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y 10 ministerios del Organismo Ejecutivo se reúnan con 16 municipalidades de cuatro departamentos priorizados que se decidieron por alguna de las competencias que el Gobierno ofrece delegar, comentó durante la siguiente entrevista María de los Ángeles Monroy, directora general de Descentralización, de la SCEP.

Foto: Noé P´érez

Antes de dichos encuentros, durante el mes que está por concluir, las alcaldías deben informar a la SCEP qué competencia les

interesa.

En enero se inician las reuniones con alcaldes, para ver específicamente qué servicio de descentralización les interesó.

¿Es así?

En enero vamos a arrancar con esas reuniones presenciales en cada una de las municipalidades, con el fin de que el ministerio evalúe la capacidad que tiene la municipalidad de recibirla y esta (la comuna) de desarrollarla.

Esa fase, ¿cuánto tiempo durará?

Enero y febrero, porque en marzo estaríamos empezando a evaluar qué convenios podrían ser viables. Luego, empezaríamos a ver la parte jurídica, la cual sería la elaboración de convenios entre la municipalidad y el ministerio que delega.

¿Cuántos ministerios participan en este proceso?

Ahora tenemos 10, pero la intención es que no solo sean ministerios sino también otras instituciones.

¿Qué otras instituciones?

Por ejemplo, hay muchos alcaldes que solicitan facultades en el tema de turismo; entonces, debemos tener ese acercamiento con el Instituto Guatemalteco de Turismo.

¿Qué servicios incluye ese catálogo?

Hay varias competencias que se quieren delegar. Algunos tienen que ver con los centros municipales de capacitación y formación humana, que es un proyecto del Ministerio de Educación dirigido a crear competencias técnicas.

El Ministerio de Gobernación tiene 2 programas para la prevención del delito, y el Ministerio de Cultura tiene 10 en materia de deportes y 2 más en lo relativo a cultura y deportes.

El Ministerio de Salud posee unas competencias que pueden ser delegadas, como algunas clínicas médicas locales.

¿Este año hubo avances a pesar de la pandemia?

Gracias a Dios, no se detuvo este proceso. Nosotros, como administración, no podemos parar en el tema de descentralización, proceso que no ha caminado en muchos años.