Concluyen que ciertos cigarrillos electrónicos son peores que la nicotina

Un equipo de científicos estadounidenses determinó que ciertos ingredientes que contienen varios tipos de cigarrillos electrónicos son más tóxicos que la nicotina, según un estudio publicado hoy en la revista PLOS Biology.

Some e-cigarette ingredients are surprisingly more toxic than others @PLOSBiology https://t.co/8oSwzG4aiK

— Medical Xpress (@medical_xpress) 27 de marzo de 2018