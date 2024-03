Bohemia Suburbana hizo vibrar a sus fanáticos

Foto: Cortesía

La segunda temporada del programa de concursos ¿Quién quiere ser millonario? (Who Wants To Be A Millionaire?), con la conducción de Héctor Sandarti, regresó el 28 de febrero. Durante diez miércoles consecutivos, a las 20:00 horas, se transmite en televisión por cable y más de 80 cableoperadoras en el país. También, se podrá observar por Facebook Live y www.guatemalaplus.com

“Nos emociona seguir llegando al público guatemalteco de todas las edades con una transmisión que reúne a la familia. Estrenar una segunda temporada refuerza el éxito de este reconocido formato mundial”, diceRamón García, vicepresidente sénior y gerente general de Distribución para Sony Pictures Entertainment Latinoamérica.

El cantante, actor y conductor guatemalteco expresa estar emocionado porque la primera temporada ha superado sus expectativas. “Me conectó con mi país y mis paisanos, lloré, reí, sobre todo recordé lo mucho que extraño a mi Guate, y en esta segunda la pasaremos aún mejor”.

Este es un formato de Sony Pictures Television. La franquicia cuenta con más de 170 versiones alrededor del mundo desde su lanzamiento en el Reino Unido en 1998. Ha recibido más de 65 premios internacionales, el BAFTA, un Emmy y siete premios National Television Awards en el Reino Unido.