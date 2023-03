BID apoya en la protección de la salud

Fotos: cortesía Minfin

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de apoyar al Gobierno de Guatemala en proteger la salud de los habitantes, garantizar una mejor calidad de vida y productividad, ha coordinado con el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) financiamientos para mejorar y brindar servicios de agua potable y de saneamiento, fundamentales para el desarrollo.

Es importante tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 94 por ciento de la población tiene disponibilidad de agua potable. No obstante, aún existen varios retos para reducir la brecha existente entre las áreas rurales y urbanas del país; por ello, el BID, a petición del Gobierno, generó una inversión de US $100 millones, para el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I (GU-L1039 y GU-X1005), de los cuales US $50 millones fueron donados por el Gobierno español a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, y los otros US $50 millones, un préstamo suscrito con la citada entidad financiera.

El Minfin explicó que dicho programa se encuentra en su etapa final, con un avance que abarca casi 70 por cada cien de los beneficiarios, y se espera dar cobertura completa a finales de 2023, ejecutado por el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y, en total, favorecerá a aproximadamente 200 mil pobladores de 13 departamentos.

Sara Amelia Gabriel, beneficiaria directa del proyecto en el Caserío Ramazzini, San José El Rodeo, San Marcos.

La cartera del Tesoro recalcó que disponer de los referidos servicios es fundamental para promover un crecimiento inclusivo, fortalecer el capital humano y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Al cuidar la salud de la niñez, se reducen las inasistencias a la escuela, aumenta la capacidad de aprendizaje, el desarrollo psicomotor y el crecimiento, y en el caso de los adultos, permite que accedan a más oportunidades de empleo y mayores ingresos.

Por otro lado, disponer de esta asistencia crea oportunidades para desarrollar actividades productivas, como la atracción de turismo, así como actividades de recreación, especialmente para mujeres y niños, quienes suelen ser los más afectados por la falta de estos servicios.

Además, desde el punto de vista ambiental, la falta de saneamiento genera impactos negativos sobre la biodiversidad y la seguridad de las fuentes de agua para uso humano, productivo y ecológico.

Pilares de la intervención

38 proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico rural en Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Sololá y Totonicapán.

w 42 trabajos de dotación de aljibes y letrinas a comunidades rurales en Chiquimula, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

w Agua potable, drenajes y saneamiento básico para comunidades rurales y periurbanas en Baja Verapaz y Quiché.

w Mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en 6 cabeceras municipales urbanas de San Marcos (San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Pedro Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San Pablo y San José El Rodeo).



• Con información del Minfin