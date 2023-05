Artistas argentinos traen su rock a Guatemala

Fotos: cortesía Michael J Fox Back to the Future™

Conocido por su papel de Martin McFly en la trilogía de Volver al Futuro, Michael J. Fox lanzó un largometraje titulado Still: una Película sobre Michael J. Fox, en la cual el talentoso actor narra su interminable lucha contra el parkinson, enfermedad que lo ha azotado por más treinta años.

El filme, dirigido por Davis Guggenheim, cuenta con diferentes clips de las películas en donde Fox participó, y da una mirada a los momentos más relevantes de la carrera televisiva y cinematográfica, para dar realce a su historia; además, incluye entrevistas con el propio intérprete de Lobo Adolescente y familiares cercanos.

La cinta detalla el transcurso de la vida desde un enfoque cómico sin caer en la burla, y resalta sobre todo lo que fue y lo que es, y le pone ritmo al proyecto, y brinda el mensaje que Michael J. Fox es el hombre detrás de películas que forman parte de la cultura pop.

Guggenheim mencionó durante una conferencia de prensa que “hay muchos largometrajes acerca de personas con problemas y a veces caen en lástima, y eso no es Michael, esa no es la forma en la que él vive, ese no es el mensaje de sus libros y definitivamente ese no es el mensaje del documental”.

Volver al Futuro IV

Durante una entrevista concedida por el mismo Fox, aseguró que le hubiera gustado ser parte de una cuarta entrega y volver a subir al mítico Delorean, aunque confirmó que nunca se concretó ninguna idea, los problemas de la enfermedad no le hubieran permitido desarrollar nuevamente el papel, ya que conllevaba una gran exigencia física.