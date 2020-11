Aprueban US $66.7 millones para proyecto de resiliencia de agricultores en Guatemala

El Fondo Verde para el Clima aprobó hoy US $66.7 millones (no menos de Q519 millones) para el proyecto Relive (por sus siglas en inglés), el cual será impulsado en Guatemala, y busca el incremento en la resiliencia de más de 500 mil agricultores frente a los impactos del cambio climático, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

El programa será impulsado mediante las prácticas agrícolas y de gestión del agua resilientes al clima y la diversificación de ingresos.

Los beneficiados aprenderán a utilizar sistemas mejorados de información climática, variedades mejoradas de cultivos y técnicas de gestión del suelo y el agua.

Así, el apoyo llegará a 583 mil personas de forma indirecta y de manera directa a 116 mil productores, mediante asistencia técnica, la mayoría de ellos de ascendencia indígena de las etnias achí, q’eqchi’, mopán y chortí, incluyendo a 46 mil mujeres de 29 municipios de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Petén y Zacapa.

De la inversión antes referida, el Fondo proveerá US $29.8 millones (Q231.9 millones) y el Gobierno de Guatemala y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA, aportarán US $29.8 y US $7 millones (Q54.4 millones), respectivamente.

La FAO en Guatemala actuará como Entidad Ejecutora, juntamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).